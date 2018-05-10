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Москва и Берлин договорились о консультации по сохранению соглашения об иранской ядерной программе
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Москва и Берлин договорились о консультации по сохранению соглашения об иранской ядерной программе 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом заявил на пресс-конференции и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.
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