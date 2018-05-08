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У лидера Компартии Украины изъяли агитматериалы, направленные на смену власти
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У лидера Компартии Украины изъяли агитматериалы, направленные на смену власти 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла у лидера запрещенной в стране Компартии Петра Симоненко пистолет и агитационные материалы, направленные на насильственную смену власти. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ведомства. «Во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему», — сказано в сообщении.
Ранее сегодня сотрудники СБУ провели ряд обысков в офисе и у руководителей Коммунистической партии Украины. В партии расценивают действия силовиков как доказательство факта, что «фашизм и нацизм возведены правящим режимом в ранг государственной политики», а также считают, что они «направлены на срыв празднования Дня Победы на Украине».
В свою очередь пресс-служба СБУ сообщила, что проводит «ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей Компартии в рамках дела о совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены». В СБУ утверждают, что удалось «установить механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине и свержению власти», а также «причастность к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины».
На Украине запрещена деятельность Коммунистической партии, а также все, что с ней связано — включая публичное использование советской символики. Однако партия оспаривает этот запрет в Конституционном суде.
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