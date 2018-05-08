Народный календарь. 9 мая. Погоду предскажет кукушка

В этот день православные христиане вспоминают праведную Глафиру Амасийскую, деву, а также святителя Стефана, епископа Великопермского.

Глафиров день, Степанов день по другому называли еще Горошницей, потому как именно 9 мая по народному календарю слыло самым правильным днем для посадки гороха и картофеля. Чтобы урожай поспел знатный, семена заговаривали. Для пущего улучшения урожайности считалось, что посадку гороха должны совершать женщины, еще лучше — беременные женщины. Мужчины должны были идти следом с бороной, а на детей возлагалась ответственная работа по производству пугал. Для собственного здоровья в честь Глафиры-Горошницы всегда варили похлебки из гороха и угощались как бы вместе с ней.

Чтобы ростки гороха не замерзали от неожиданных заморозков, гороховые грядки старались хорошенько посыпать торфяной крошкой. Кстати, и от птиц дополнительная защита. Интересны погодные приметы в этот период: кукушка кукует, словно лягушка квакает, — быть дождю. А если «ку-ку» слышится звонко, солнышко будет светить, не переставая.

Именины в этот день празднуют: Степан, Петр, Иван, Николай, Василий и Глафира.

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