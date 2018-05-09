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ЗАБЫТЬ ГЕРОЕВ-ЗНАЧИТ ПРЕДАТЬ. КАЛИНИНГРАДЦЫ ПОМНЯТ!
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ЗАБЫТЬ ГЕРОЕВ-ЗНАЧИТ ПРЕДАТЬ. КАЛИНИНГРАДЦЫ ПОМНЯТ! 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Активисты Калининградского патриотического форума призывают жителей региона назвать новый сквер рядом с Домом культуры моряков «Сквер героев-моряков». Письмо с текстом обращения они предоставили редакции калининградских «Вестей».
Сейчас на сайте на сайте «Активный гражданин» проходит голосование за название нового места отдыха. Предложено пять вариантов, среди которых «Биржевой», в честь бывшей немецкой биржи, которая располагалась в здании. По мнению, общественников, этот вариант рассматривается в качестве основного.
«Калининградцы, разве нашему городу нужен сквер германской биржи? Разве нам некого увековечить в нашем городе?», — гласит текст обращения.
Чтобы поддержать инициативу общественников, на сайте «Активный гражданин», необходимо в графе «Свой вариант» вписать «Сквер героев-моряков». Голосование завершится 17 мая.
«В боях Великой Отечественной войны погибло свыше четырёх тысяч моряков Балтийского флота. В дальнейшем в этом сквере можно было бы поставить и памятник. Мы обращаемся ко всем жителям Калининградской области поддержать нашу инициативу и вписывать этот вариант названия «героев-моряков», чтобы он набрал наибольшее количество голосов», — сказал председатель Калининградского Регионального Отделения Всероссийского Общества Охраны Памятников Истории и Культуры Михаил Черенков.
К этой инициативе присоединятся и наша телерадиокомпания. Голосование проходит и на нашем сайте vesti-kaliningrad.ru (ссылка ниже).
Скверу героев-моряков в Калининграде быть!
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