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Генсек ООН «крайне обеспокоен» выходом США из сделки с Ираном
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Генсек ООН «крайне обеспокоен» выходом США из сделки с Ираном 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
ООН, 8 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после выхода США из ядерной сделки с Ираном призвал других участников соглашения полностью соблюдать свои обязательства.
"Я крайне обеспокоен объявлением о том, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и начинают ужесточать санкции", — говорится в заявлении главы ООН.
"Я призываю других участников СВПД полностью соблюдать свои обязательства по СВПД и всех других членов ООН поддержать это соглашение", — заявил Гутерреш.
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