Генсек ООН «крайне обеспокоен» выходом США из сделки с Ираном

"Я крайне обеспокоен объявлением о том, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и начинают ужесточать санкции", — говорится в заявлении главы ООН.

"Я призываю других участников СВПД полностью соблюдать свои обязательства по СВПД и всех других членов ООН поддержать это соглашение", — заявил Гутерреш.