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В Вологде акробатка упала с высоты на глазах у зрителей
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В Вологде акробатка упала с высоты на глазах у зрителей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В спорткомплексе «Вологда» 17-летняя акробатка упала с высоты четырех метров во время выступления, сообщают местные СМИ.
ЧП произошло 8 мая во время праздника в честь Дня Победы. Очевидцы сообщают, что девушка выполняла номер на канатной дороге, когда веревка оборвалась. Акробатка упала на спину, ее срочно госпитализировали и провели диагностику.
К счастью, кроме ушибов и сотрясения мозга у нее ничего не обнаружено. Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил об этом на своей официальной странице в сочети.
«Проведал Яну, узнал, как её состояние. Врачи провели все обследования и анализы, диагноз — сотрясение. Несколько дней Яна проведёт в больнице, чувствует себя хорошо, даже хотела уйти домой, но врачи оставили под присмотром. Яна, выздоравливай!», — написал он.
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