В Вологде акробатка упала с высоты на глазах у зрителей

В спорткомплексе «Вологда» 17-летняя акробатка упала с высоты четырех метров во время выступления, сообщают местные СМИ.

ЧП произошло 8 мая во время праздника в честь Дня Победы. Очевидцы сообщают, что девушка выполняла номер на канатной дороге, когда веревка оборвалась. Акробатка упала на спину, ее срочно госпитализировали и провели диагностику.

К счастью, кроме ушибов и сотрясения мозга у нее ничего не обнаружено. Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил об этом на своей официальной странице в сочети.

«Проведал Яну, узнал, как её состояние. Врачи провели все обследования и анализы, диагноз — сотрясение. Несколько дней Яна проведёт в больнице, чувствует себя хорошо, даже хотела уйти домой, но врачи оставили под присмотром. Яна, выздоравливай!», — написал он.