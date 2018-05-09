Акробатка сорвалась с высоты на праздничном концерте в Вологде

Исполнительница акробатического трюка на глазах у зрителей сорвалась с трехметровой высоты во время торжественного концерта, который проходил в спорткомплексе «Вологда» и был посвящен Дню Победы. Артистку срочно госпитализировали. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» написал мэр Вологды Сергей Воропанов , навестивший 17-летнюю девушку в больнице. У 17-летней Яны врачи констатировали сотрясение мозга. По свидетельству очевидцев, причиной падения могла стать оборвавшаяся канатная веревка. Свой номер акробатка выполняла без страховки. Участник труппы цирка Мстислава Запашного, акробат Антон Мартынов сорвался с большой высоты во время выступления в Элисте . Артист был немедленно доставлен в местную больницу, где его спасением занялись медики. Они констатировали, что у акробата сломан позвоночник. Для продолжения лечения было решено транспортировать впавшего в кому участника труппы в Ростов-на-Дону. В ходе подготовки Антона Мартынова к транспортировке его сердце остановилось. Опытный артист театра Cirque du Soleil во время выступления в городе Тампа в американском штате Флорида сорвался с высоты, в результате чего погиб на месте. Артист работал в труппе более 15 лет.