Белый дом: США приступили к обзору своей программы помощи Южному Судану

Она подчеркнула, что Вашингтон «глубоко разочарован отсутствием прогресса в достижении соглашения» по урегулированию ситуации. «Единственный путь к миру для Южного Судана проходит через переговоры о создании инклюзивного переходного правительства, которое отражает все разнообразие Южного Судана и предусматривает систему сдержек и противовесов политической и экономической власти. Мы открыты для рассмотрения любого процесса, который может достигнуть этого результата», — подчеркнула Сандерс.

"Сегодня Соединенные Штаты приступают к всеобъемлющему обзору своих программ помощи Южному Судану. В то время как мы стремимся спасать жизни, мы должны также гарантировать, что наша помощь не способствует, не продлевает конфликт, не приводит к хищническому или коррумпированному поведению", — отметила пресс-секретарь.

Она указала, что Соединенные Штаты больше не считают «инклюзивным переходное правительство национального единства» республики. «Соединенные Штаты осудят любые односторонние усилия нынешнего правительства Южного Судана по расширению своей власти путем проведения фиктивных выборов или продолжат военные наступления

Правительство Южного Судана утратило доверие, и Соединенные Штаты теряют терпение», — заключила Сандерс.