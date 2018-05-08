Ещё
ВКА им. А. Ф. Можайского провела военно-историческую конференцию «Победа нашей страны в Великой Отечественной войне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВКА им. А. Ф. Можайского провела военно-историческую конференцию «Победа нашей страны в Великой Отечественной войне» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Такие мероприятия стимулируют познавательную деятельность курсантов академии, способствуют формированию у обучающихся творческого мышления, чувства патриотизма и любви к Родине.
Военно-космическая академия (ВКА) им. А. Ф. Можайского каждый год проводит целый ряд мероприятий, посвященных Дню Победы.
Так, 8 мая на базе обеспечения учебного процесса в поселке Лехтуси состоялась военно-историческая конференция под названием «Победа нашей страны в Великой Отечественной войне». Сотрудники кафедры истории и философии подготовили для обучающихся интересную и познавательную программу, которая включала в себя наглядный материал в виде фильмов и презентаций, а также научные доклады.
Несмотря на то, что в ВКА, в рамках изучения программных дисциплин, в течение всего учебного года освещаются и рассматриваются различные этапы Великой Отечественной Войны, в преддверии Дня Победы на подобных конференциях обсуждаются наиболее сложные вопросы истории, касающиеся не только всенародного характера войны, но и решающего вклада советского народа и его Вооруженных сил в победу над агрессорами.
Данные дискуссии и обсуждения изложенного научного материала стимулируют познавательную деятельность курсантов, способствуют формированию у обучающихся творческого мышления, чувства патриотизма и любви к Родине, а также готовности вести военную деятельность и стать достойным представителем Вооруженных Сил России.
ТК «Звезда»: последние новости
Портал Минобороны России «Память народа» пополнился новыми данными из Центрального архива Министерства обороны Выход США из ядерной сделки с Ираном крайне обеспокоил ООН Экипаж противолодочного самолета Ил-38SD получил награды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран отреагировал на решение Трампа151
Трамп объявил решение по Ирану407
Трамп выдвинул предложение Ирану52
Израиль привел войска в повышенную боеготовность233
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»216
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение