ВКА им. А. Ф. Можайского провела военно-историческую конференцию «Победа нашей страны в Великой Отечественной войне»

Такие мероприятия стимулируют познавательную деятельность курсантов академии, способствуют формированию у обучающихся творческого мышления, чувства патриотизма и любви к Родине.

Военно-космическая академия (ВКА) им. А. Ф. Можайского каждый год проводит целый ряд мероприятий, посвященных Дню Победы.

Так, 8 мая на базе обеспечения учебного процесса в поселке Лехтуси состоялась военно-историческая конференция под названием «Победа нашей страны в Великой Отечественной войне». Сотрудники кафедры истории и философии подготовили для обучающихся интересную и познавательную программу, которая включала в себя наглядный материал в виде фильмов и презентаций, а также научные доклады.

Несмотря на то, что в ВКА, в рамках изучения программных дисциплин, в течение всего учебного года освещаются и рассматриваются различные этапы Великой Отечественной Войны, в преддверии Дня Победы на подобных конференциях обсуждаются наиболее сложные вопросы истории, касающиеся не только всенародного характера войны, но и решающего вклада советского народа и его Вооруженных сил в победу над агрессорами.