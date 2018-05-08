МГТУ ГА принял участие в праздновании Дня Победы

Московский государственный технический университет гражданской авиации накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне принял участие в праздновании этого торжества в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации).

Официальную часть открыл руководитель ведомства Александр Нерадько , поздравивший собравшихся руководителей, работников и ветеранов авиационной отрасли с Великой Победой. С поздравлениями также выступили ветераны авиации. После торжественной части состоялся праздничный концерт, подготовленный студентами-артистами МГТУ ГА. За организацию торжества Александр Нерадько вручил ректору Борису Елисееву благодарность.

Согласно многолетней традиции, студенты ведущего вуза гражданской авиации России составили знамённую группу Росавиации, они торжественно вынесли флаги и знамёна, в т.ч. копию Знамени Победы.

«Для нас большая честь и радость праздновать Великую Победу в окружении друзей и коллег. Не меньшую радость доставляют студенты МГТУ ГА, на которых возложена большая ответственность, ведь во-многом, именно им мы обязаны организации этого мероприятия, как и многих других!» — отметил ректор МГТУ ГА Борис Елисеев.