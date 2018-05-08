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Танки времен ВОВ смогут увидеть жители Истры 9 мая
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Танки времен ВОВ смогут увидеть жители Истры 9 мая 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
Увидеть мощь военной техники, услышать рев мотора легендарных танков. Те, кто не попал на парад на Красной площади, смогут посмотреть на военную технику в деревне Падиково под Истрой.
В музее отечественной техники в Падиково прошла подготовка к мини параду посвященному празднику победы в Великой Отечественной войне. Посетителям будет на что посмотреть, ведь в коллекции музея есть уникальные экспонаты.
Реставрация одного из танков закончилась неделю назад. Как и многие другие экспонаты музея он участвовал в войне. Но главная его особенность и уникальность в том, что он ездит на родном двигателе, который заглох и был вновь восстановлен спустя 75 лет. «Мы хотели показать нашим гостям наиболее интересные и необычные, редко встречающиеся в ходовом состоянии экспонаты, относящиеся к Великой Отечественной войне, рассказать об истории их создания и боевого применения», — рассказал Дмитрий Першев.
9 мая площадка будет открыта для всех желающих. Экскурсия бесплатная, впрочем, как и в любой другой день. Главное отличие предстоящего Дня Победы в том, что посетители смогут услышать эти исторические моторы и вдохнуть запах советской солярки. Организаторами били выбраны пять машин, которые внесли наибольший вклад в победу над фашистской Германией.
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