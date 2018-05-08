Танки времен ВОВ смогут увидеть жители Истры 9 мая

Увидеть мощь военной техники, услышать рев мотора легендарных танков. Те, кто не попал на парад на Красной площади, смогут посмотреть на военную технику в деревне Падиково под Истрой

В музее отечественной техники в Падиково прошла подготовка к мини параду посвященному празднику победы в Великой Отечественной войне. Посетителям будет на что посмотреть, ведь в коллекции музея есть уникальные экспонаты.

Реставрация одного из танков закончилась неделю назад. Как и многие другие экспонаты музея он участвовал в войне. Но главная его особенность и уникальность в том, что он ездит на родном двигателе, который заглох и был вновь восстановлен спустя 75 лет. «Мы хотели показать нашим гостям наиболее интересные и необычные, редко встречающиеся в ходовом состоянии экспонаты, относящиеся к Великой Отечественной войне, рассказать об истории их создания и боевого применения», — рассказал Дмитрий Першев.