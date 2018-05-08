«Бессмертный полк» был посвящен Николаю Боброву

8 мая в школе № 1429 имени Героя Советского Союза Николая Боброва прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли более ста учеников.

На торжественном митинге выступила директор школы Татьяна Никитина , которая напомнила, что школьники собрались накануне великого праздника — Дня Победы. В руках мальчишек и девчонок — фото прадедушек и прабабушек — участников Великой Отечественной войны.

— Именно в этот день 73 года назад наши прадеды завоевали победу в Великой Отечественной войне, — отметила директор школы № 1429 Татьяна Никитина.

Частый гость на таких мероприятиях и председатель первичной организации № 11 Совета ветеранов Басманного района Вячеслав Плотников . Он тридцать лет прослужил в милиции — в уголовном розыске ОВД Басманного района. На его счету много резонансных задержаний. На груди ветерана много медалей.

— Когда я начинал служить, моими наставниками были фронтовики, которые прошли всю Великую Отечественную войну, — рассказывает школьникам Вячеслав Плотников. — Они меня научили многому. И сейчас я с благодарностью вспоминаю своих наставников. И вас очень прошу всегда помнить тех, кто защитил мир от фашистско-немецких захватчиков.

Специальный гость на мероприятии — Александр Бобров — родной брат Героя Советского Союза Николая Боброва, чье имя носит школа.

— Я лично не знал брата, так как родился после войны, когда он погиб, — рассказывает Александр Бобров. — Но в нашей семье всегда хранили память о Николае. Я нашел его любимую девушку, которая передала мне письма, их писал ей брат с фронта. Об этом я написал книгу «Звезда над озерами».

Эта книга теперь хранится в школьном музее как реликвия.

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