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«Бессмертный полк» был посвящен Николаю Боброву
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«Бессмертный полк» был посвящен Николаю Боброву 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
8 мая в школе № 1429 имени Героя Советского Союза Николая Боброва прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли более ста учеников.
На торжественном митинге выступила директор школы Татьяна Никитина, которая напомнила, что школьники собрались накануне великого праздника — Дня Победы. В руках мальчишек и девчонок — фото прадедушек и прабабушек — участников Великой Отечественной войны.
— Именно в этот день 73 года назад наши прадеды завоевали победу в Великой Отечественной войне, — отметила директор школы № 1429 Татьяна Никитина.
Частый гость на таких мероприятиях и председатель первичной организации № 11 Совета ветеранов Басманного района Вячеслав Плотников. Он тридцать лет прослужил в милиции — в уголовном розыске ОВД Басманного района. На его счету много резонансных задержаний. На груди ветерана много медалей.
— Когда я начинал служить, моими наставниками были фронтовики, которые прошли всю Великую Отечественную войну, — рассказывает школьникам Вячеслав Плотников. — Они меня научили многому. И сейчас я с благодарностью вспоминаю своих наставников. И вас очень прошу всегда помнить тех, кто защитил мир от фашистско-немецких захватчиков.
Специальный гость на мероприятии — Александр Бобров — родной брат Героя Советского Союза Николая Боброва, чье имя носит школа.
— Я лично не знал брата, так как родился после войны, когда он погиб, — рассказывает Александр Бобров. — Но в нашей семье всегда хранили память о Николае. Я нашел его любимую девушку, которая передала мне письма, их писал ей брат с фронта. Об этом я написал книгу «Звезда над озерами».
Эта книга теперь хранится в школьном музее как реликвия.
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