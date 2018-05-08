С Днем Великой Победы ветеранов поздравили молодежные коллективы Вологодчины

В центре внимания — участники и ветераны Великой Отечественной. В годы войны погибли более 400 тысяч вологжан, которые сражались на фронте. Сейчас в областной столице проживают 152 фронтовика, 1405 ветеранов, более 10 тысяч детей войны.

На территории нашей области не велось масштабных боев, но регион принял сотни тысяч раненых бойцов. За подвиги 140 вологжан были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, десятки тысяч награждены орденами и медалями. В преддверии 9 мая земляки еще раз вспомнили героизм солдат.

«9 мая — это день нашей славы и гордости, памяти и скорби. Эта дата навсегда вошла в историю нашего Отечества как символ беспримерного героизма всего советского народа. Огромную роль в достижении Победы сыграла и наша родная Вологодчина: лучшие сыны области ушли на фронт, а оставшиеся в тылу работали без устали, поставляя в войска продовольствие, обмундирование, вооружение и медикаменты. И сегодня мы говорим слова искренней благодарности нашим дорогим ветеранам и отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений. Мы сделаем все для того, чтобы память о Великой Победе навсегда осталась в истории человечества», — подчеркнул Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Накануне минутой молчания и троекратным залпом почтили память погибших вологжан на Введенском кладбище. Сегодня церемонии возложения цветов и венков прошли у Вечного огня Славы на площади Революции, в Октябрьском и Кировском скверах и Парке культуры и отдыха Ветеранов труда. Торжественный вечер ко Дню Победы прошел и в городе металлургов. В Ледовом дворце выступили лучшие коллективы, которые исполнили песни военных лет и современные произведения, посвященные героическим событиям 40-х годов прошлого столетия.

Торжественные события к 73-й годовщине Победы советского народа над фашизмом проходят во всех районах Вологодчины. В городах, поселках и деревнях к 9 мая проходят акции, спортивные эстафеты, турниры.

Объединяющим все уголки региона станет шествие «Бессмертного полка». В областной столице в нем пройдут порядка 8 тысяч человек. Увидеть шествие можно онлайн на сайте «Вологда.РФ». Начало трансляции в 10 часов.