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ЕС увеличит службы пограничной и береговой охраны до десяти тысяч человек
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ЕС увеличит службы пограничной и береговой охраны до десяти тысяч человек 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 8 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Численный состав Европейской службы пограничной и береговой охраны (ЕСПБО) будет увеличен до 10 тысяч сотрудников, заявил во вторник председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
ЕСПБО, заработавшая с октября 2016 года, структурно включает в себя агентство по управлению внешними границами ЕС — Frontex с расширенными полномочиями, а также национальные структуры стран-членов ЕС, ответственные за пограничный контроль. Основной функцией ЕСПБО является содействие в охране внешних границ ЕС. Первоначально кадровый состав службы был определен в 1,5 тысячи сотрудников. Создание ЕСПБО Еврокомиссия предложила в качестве ответной меры на миграционный кризис в ЕС.
"У нас на территории в 5,5 миллиона квадратных километров 12 тысяч 150 офицеров, которые охраняют наши внешние границы совместно с таможенниками и полицейскими стран-членов ЕС. Мы увеличим это число до 10 тысяч сотрудников. И стоимость этого значительная — 33 миллиарда евро", — сказал Юнкер, выступая в парламенте Валлонии, франкоязычного региона Бельгии.
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