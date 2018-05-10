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«Пятилетку развития» Среднего Урала скорректируют под Указ Путина
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«Пятилетку развития» Среднего Урала скорректируют под Указ Путина 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области и программа «Пятилетка развития» будут скорректированы с учетом установок, данных президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 10 мая в ходе заседания регионального правительства заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов, передает "Уралинформбюро".
7 мая глава государства подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ, определяющий долгосрочные приоритеты внутренней политики, в числе прочего преследует цели «прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».
"Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев дал поручение: с учетом установок президента оперативно выработать предложения по корректировке Стратегии социально-экономического развития региона, нашей программы «Пятилетка развития», других государственных программ и приоритетных проектов", — цитирует Алексея Орлова департамент информационной политики Среднего Урала.
По словам первого вице-губернатора, необходимо сделать все необходимое, чтобы документы развития Свердловской области в полной мере соответствовали задачам, поставленным главой государства.
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