Александр Серов: как советский артиллерист на второй день войны уничтожил 18 танков врага

Об этом подвиге старшего сержанта, заместителя политрука батареи 636-го артиллерийского полка Александра Серова широкая общественность ничего не знала на протяжении нескольких послевоенных десятилетий. Между тем сам герой, подбивший 18 немецких танков, оправился после тяжелого ранения и дожил до 83 лет. Высокой награды за то уникальное боевое крещение Александр Федорович так и не получил.

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Серов до призыва в предвоенном 1940 году в РККА окончил педучилище в Омской в области, преподавал на своей родине, в Сибири, в сельской школе. До начала Великой Отечественной войны 22-летний Александр дослужился до старшего сержанта и, как человек со средним специальным образованием, имел должность заместителя политрука батареи артполка. На второй день войны артиллеристы полка, где служил А. Ф. Серов, заняли позиции в районе шоссе, ведущего на литовский город Шауляй. После артподготовки гитлеровцы бросили на передовые позиции советских противотанкистов свыше 40 средних танков Pz.III и Pz.IV. По рассказам самого А. Ф. Серова, он встал у 76-миллиметрового орудия на место погибшего наводчика и уже не отходил от лафета пушки, пока не упал на него тяжело раненный осколками разорвавшегося рядом снаряда. Танки подпускали на близкое расстояние (до 300 метров). Серов спустя десятилетия рассказывал журналистам ОРТ , что был уверен в каждом своем выстреле прямой наводкой. Молодой артиллерист быстро реагировал на маневры гитлеровских танков и уничтожал их один за другим. Лишь во время второй танковой атаки немцы стали бить целенаправленно по орудию Серова. Долгое время их снаряды не достигали цели, но осколки ранили всех, кто был в орудийном расчете. После того как орудие Серова поразило одиннадцатый танк, в ногу ранило и самого старшего сержанта. Третья попытка гитлеровских «Panzerkampfwagen» была еще более ожесточенной. Артиллеристы теряли силы, будучи неоднократно ранены. После уничтожения семнадцатого танка в живых у орудия остался один истекающий кровью Александр Серов. Подбив восемнадцатый Pz.III, упал и старший сержант, сраженный осколками разорвавшегося неподалеку снаряда.

Так сколько было танков?

Разные источники сообщают, что расчет А. Ф. Серова уничтожил 18 гитлеровских танков (некоторые СМИ, в частности ОРТ, говорили об 11) и одно штурмовое орудие всего за 2 часа. По другим данным, в которых, в частности используются воспоминания самого Александра Федоровича, ранение, которое окончательно «выключило», наводчика, артиллерист получил на второй день боя. Цифра «18» отображена в воспоминаниях ветеранов 636-го артиллерийского полка и в советской публицистической литературе. Историки утверждают, что прежде ни одному орудийному расчету в Великой Отечественной войне подобный рекорд по уничтожению вражеских танков поставить не удавалось.

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