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Оксфордский университет снял со стены почета портрет Мэй
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Оксфордский университет снял со стены почета портрет Мэй 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Администрация Оксфордского университета сняла портрет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, вывешенный среди изображений выдающихся выпускниц факультета географии.
"Тереза Мэй была включена в серию портретов, отмечающих высокие достижения выпускниц факультета географии. Портрет был завешан записками с различными сообщениями, поэтому его сняли, он будет выставлен вновь, чтобы на него можно было посмотреть в том виде, как было задумано", — написала администрация учебного заведения в Twitter.
Университетское издание Cherwell сообщило, что незадолго до исчезновения портрета группа активистов организовала в Twitter движение NotAllGeographers (Не все географы), которое собиралось направить руководству учебного заведения петицию с требованием убрать портрет премьера.
Активисты отмечают, что администрация университета не проконсультировалась со студентами о том, стоит ли включать Мэй в перечень выдающихся выпускниц. Кроме того, демонстрация портрета действующего премьер-министра может считаться выражением поддержки определенному политическому курсу.
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