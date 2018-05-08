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Становление и падение империи инков
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Становление и падение империи инков 

Naked-Science.ru 45 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Империя инков является крупнейшим по площади и численности населения индейским раннеклассовым государством в Южной Америке XI-XVI веков. Такие современные страны, как Перу, Боливия и Эквадор, почти полностью находятся в рамках ее границ. Число подданных империи на пике развития, по некоторым данным, достигало 12 миллионов.
Чем же так запомнилась эта империя? Во-первых, инки имели достаточно развитую транспортную и ирригационную сеть. Дороги были нужны, чтобы армии империи могли без помех покрывать большие расстояния. Без ирригации не смогла бы существовать экономика государства.
Кроме этого, инки отличились в металлургии, медицине, производстве керамики, организации работы почты и многих других аспектах.
Однако, несмотря на весь свой потенциал, великое государство все равно пало. В 1951-м ослабленная империя была завоевана Эрнаном Кортесом. В дальнейшем покоренные инки вошли в состав народности кечуа.
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