Становление и падение империи инков

Боливия и Империя инков является крупнейшим по площади и численности населения индейским раннеклассовым государством в Южной Америке XI-XVI веков. Такие современные страны, как Перу Эквадор , почти полностью находятся в рамках ее границ. Число подданных империи на пике развития, по некоторым данным, достигало 12 миллионов.

Чем же так запомнилась эта империя? Во-первых, инки имели достаточно развитую транспортную и ирригационную сеть. Дороги были нужны, чтобы армии империи могли без помех покрывать большие расстояния. Без ирригации не смогла бы существовать экономика государства.

Кроме этого, инки отличились в металлургии, медицине, производстве керамики, организации работы почты и многих других аспектах.

Однако, несмотря на весь свой потенциал, великое государство все равно пало. В 1951-м ослабленная империя была завоевана Эрнаном Кортесом. В дальнейшем покоренные инки вошли в состав народности кечуа.