Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в срезах эустомы из Италии

Управление Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье цветочный трипс в прибывшей из Италии партии срезов эустомы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов эустомы, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении. Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации, резюмировали в ведомстве.