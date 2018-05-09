Мусульман возмутил французский манифест о внесении правок в Коран

Опубликованный во французской газете

Реджеп Тайип Эрдоган. манифест, в котором предлагается исключить из Корана стихи, якобы призывающие к убийству и наказанию евреев, христиан и неверующих, встретил крайне негативную реакцию в мусульманском мире. Так, жесткой критике документ уже подвергли египетские богословы, а также президент Турции

Манифест, получивший название «Против антисемитизма», был размещен на страницах издания и на его сайте в апреле 2018 года. Под документом подписались 250 человек, в том числе — бывший президент Франции Николя Саркози , три бывших премьер-министра, бывший мэр Парижа, редактор Charlie Hebdo Филип Валь. В документе подчеркивалось, что антисемитизм — не еврейская, а общефранцузская проблема. «В стране Золя и Клемансо идет тихая этническая чистка — евреи вынуждены покидать свои дома», — писали авторы манифеста.

"Мы призываем исключить из Корана строки, призывающие к убийству евреев, христиан и неверующих. Эти строки устарели. Точно так же и второй Ватиканский собор осудил антисемитизм в Священном Писании, чтобы ни один фанатик не смог использовать его для защиты своих преступлений", — говорили французские политики и общественные деятели.

Против манифеста выступило самое влиятельное учебное заведение суннитского направления ислама, каирский университет аль-Азхар. «Цитируемые в воззвании строки — это призыв не к убийствам, а декларация готовности дать ответ тем, кто притесняет правоверных», — заявили богословы (цитата по NEWSru Israel

Президент Турции на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития подверг критике французских деятелей, подписавших манифест. «Ясно, что лица, выступившие с таким требованием, ничего не знают о священном Коране. Но интересно, читали ли они хотя бы раз в жизни Библию, Тору или Псалтырь? Уверен, если бы читали, то потребовали бы запретить и Библию», — возмутился Эрдоган (цитата

News Turk

При этом турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не станет зеркально отвечать Европе и подвергать критике священные ценности христиан. «Турция каждый раз оказывается виноватой, если предупреждает Запад о распространении исламофобии, антитурецких настроений, ксенофобии, расизма. Но пусть Запад знает, что Анкара не станет критиковать его священные ценности, несмотря на клевету на ислам, мусульман и Священный Коран. Но в то же время мы не оставим без ответа и нападки. Кто вы такие, чтобы выступать с нападками на наши ценности? Мы прекрасно знаем, насколько вы лицемерны», — заявил президент.

Мусульманские священнослужители утверждают, что неправильными могут быть исключительно толкования Корана, но сам Коран устаревшим быть не может. Французские имамы в обращении к властям страны заявили, что именно Коран помогает бороться с распространением радикальных идей и терроризмом и только правильное исламское образование может защитить от экстремизма.

Отметим, что в России Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими. Такой закон в 2015 году подписал президент страны Владимир Путин . Поводом для этой инициативы стало резонансное решение судьи Южно-Сахалинского суда Натальи Перченко . Она 12 августа по иску местного прокурора Татьяны Билобровец признала экстремистским материалом книгу «Мольба к Богу: ее значение и место в исламе». Экстремистскими суд признал и прямые цитаты из Корана. Позднее решение

было отменено

областным судом.