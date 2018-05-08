Победителя конкурса «Московские мастера» среди медсестер назовут 11 мая

Победителя городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди медсестер определят 11 мая, в финале встретятся пять финалисток, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Победителя конкурса «Московские мастера» среди медсестер определят 11 мая. В финал вышли пять конкурсанток, которым предстоит принять участие в интеллектуальной игре и сделать видеопрезентацию», — говорится в сообщении.

В финале, который пройдет накануне Международного дня медицинской сестры, конкурсанток ожидают интеллектуальная игра и презентация видеороликов на тему «Профессией своей горжусь!». Выступления начнутся в 10:00 в медицинском колледже № 2 (Ярославская улица, дом 17, корпус 2).

Победителя и призеров конкурса наградят ценными подарками и почетными грамотами. Также победителю вручат диплом и денежный сертификат на церемонии подведения итогов московского ежегодного фестиваля в области здравоохранения «Формула жизни».

Как отмечается в сообщении, отбор финалисток проходил в несколько этапов. В марте сотрудниц отбирали в медицинских организациях города. На первом этапе конкурса, прошедшем 12 апреля, участницы выполняли теоретические задания. Тест состоял из 200 вопросов по специальностям «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», «операционное дело», «анестезиология и реаниматология».