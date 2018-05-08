Olympus закрыла свое крупнейшее предприятие в Китае 

Компания Olympus приняла рещение о закрытии своего предприятия в Китае, построенного еще в прошлом веке. Завод располагается в Шеньчжэне на юге КНР, и выпускал он очень много единиц продукции.
В частности, на фабрике за всю историю ее существования собирались десятки моделей фотоаппаратов и объективов к ней, но теперь все это в прошлом, и на то есть вполне объективные причины. Как оказалось, всему виной Apple, Samsung, Xiaomi и все те компании, которые производят смартфоны с хорошими камерами: пользователи стали покупать для фото именно их и все чаще отказываться от обычных фотоаппаратов — те и весят много, и место занимают, и качество снимков новые мобильники выдают отличное.
Из этой причины вытекает вторая: завод Olympus в Поднебесной был построен 27 лет назад, и за это время его оборудование уже устарело, а инвестировать в обновление производственной линии Olympus не желает, опять же, на фоне падения спроса на фотоаппараты. Отныне всю технику этой марки будет выпускать вторая фабрика, расположенная во Вьетнаме, но объемы поставок окажутся значительно ниже — спрос на фотоаппараты за последние два года упал очень сильно, притом во всех странах мира без исключения.