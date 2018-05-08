«Любая позавидует такой растяжке»: Стас Костюшкин похвастался своей гибкостью

Российский певец и поэт Стас Костюшкин удивил поклонников, показав им свою тренировку на площадке. 46-летний артист сумел продемонстрировать практически идеальный вертикальный шпагат, показав тем самым, что не только женская половина эстрады может похвастаться гибкостью и виртуозными позами.

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин удивил своих поклонников, передав всем физкульт-привет с турников во дворе. Однако шокировать публику певец стал не своей физической силой и горой мышц, а их гибкостью и растяжкой. Так, стоя рядом с установкой в спортивном костюме, артист высоко задрал свою ногу, имитировав вертикальный шпагат.

«Когда упал с лестницы, на детской площадке», — пошутил певец, крепко держась руками за перекладины. И хотя линия его шпагата была неидеальна, поклонники Костюшкина все равно были поражены гибкостью, которую продемонстрировал Стас. Многие пользователи сети нашли приятным то, что подобные трюки способна исполнить не только прославленная Анастасия Волочкова . А если учесть, что Стас — мужчина, то его физической форме можно только позавидовать.

В итоге восторженные поклонники отвесили пуд комплиментов, признавая, что такой растяжке позавидуют и многие девушки. «Боюсь спросить — у нас появился конкурент Волочковой?» «Ого! Вот это растяжка! Молодец, Бро! Круто получилось» «Это здорово! Гибкость мышц это отлично! Ты большой молодец!» «Да тут любая позавидует такой растяжке» «Стас, ты готовишься в воздушные гимнасты? Растяжка супер!» «Круто! Завидую растяжке, это ещё при таких рельефных мышцах — профессиональный подход к тренировкам виден сразу» «Не каждая мадам так сможет!» «Ну надо же, доказал, что невозможное возможно! Супер!» «Крутая растяжка. Мало кто понимает, что мужчине тянуться гораздо труднее, чем женщине»

Впрочем, говоря о Стасе Костюшкине, очевидно, что завидовать можно не только его растяжке, но и рельефу мышц. На недавнем снимке артист обнажился по пояс, вызвав настоящий ажиотаж среди поклонниц своим накачанным телом. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!