У волховских «Юнармейцев» появилась единица боевой техники

5 мая в Волхове у мемориала «Зенитка» в микрорайоне Дубовики, состоялся митинг, посвященный 73-летию Великой Победы, а также вручению Волховскому отряду всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» боевой разведывательно-дозорной машины.

Открыл митинг глава администрации Волховского муниципального района Александр Белицкий. В своей речи он напомнил, что сегодняшнее событие очень важное для города Волхова, тем более в преддверии Дня Победы.

В ответном слове Сергей Петров поприветствовал присутствующих ветеранов боевых действий, проходивших за пределами родины, и поблагодарил руководство Волховского района за эффективное сотрудничество и продуктивную совместную работу.