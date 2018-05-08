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У волховских «Юнармейцев» появилась единица боевой техники
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У волховских «Юнармейцев» появилась единица боевой техники 

Ivyborg.ru 58 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
5 мая в Волхове у мемориала «Зенитка» в микрорайоне Дубовики, состоялся митинг, посвященный 73-летию Великой Победы, а также вручению Волховскому отряду всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» боевой разведывательно-дозорной машины.
Открыл митинг глава администрации Волховского муниципального района Александр Белицкий. В своей речи он напомнил, что сегодняшнее событие очень важное для города Волхова, тем более в преддверии Дня Победы.
В ответном слове Сергей Петров поприветствовал присутствующих ветеранов боевых действий, проходивших за пределами родины, и поблагодарил руководство Волховского района за эффективное сотрудничество и продуктивную совместную работу.
В митинге также приняли участие: глава МО г. Волхов В. В. Напсиков, руководитель общественной организации «Боевое братство» по Волховскому району Е. М. Титова, председатель Всероссийской общественной организации «Боевое братство» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области И. В. Высоцкий, президент некоммерческого партнёрства «Возрождение» А. А. Казаков, Волховский отряд всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» под руководством М. А. Казакова, представители «Союза ветеранов Афганистана».
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