Люди с ограниченными возможностями проверили ход реконструкции 4-й очереди набережной Самары

В конце мая все желающие смогут прогуляться по 4-й очереди набережной. Она будет полностью открыта после масштабной реконструкции. Сегодня люди с ограниченными возможностями здоровья проверили, будет ли одно из самых красивых мест нашего города доступно для любых категорий граждан. Вместе с комиссией побывала на набережной и наша съемочная группа.

Люди с ограниченными возможностями проверяют это место уже во второй раз. Приезжали сюда в октябре, высказали ряд замечаний и были услышаны. К примеру, не было поручней на лестницах, сейчас они уже устанавливаются. На пандусах осталось положить асфальт, готовы и электрические подъемники. После завершения работ все уровни этой очереди набережной будут доступны любым категориям граждан.

"Здесь будет хорошее место для отдыха горожан. Если еще здесь подработают, будет удобно и людям с ограниченными возможностями. В целом, конечно, грандиозные изменения на всей этой очереди набережной, это впечатляет", — отмечает председатель правления Самарской городской Общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация „Десница“ Евгений Печерских.

У участников мониторинга после осмотра подъемников возник ряд вопросов по их эксплуатации. Пока непонятно, как именно ими можно будет воспользоваться. Кто будет включать и выключать подъемники, будут ли ответственные за помощь людям с инвалидностью в случае возникновения проблем. Все вопросы будут переданы в муниципальное предприятие „Набережная“, которое займётся ее эксплуатацией. Представители департамента градостроительства к мнению проверяющих относятся с вниманием, изменения по некоторым из высказанных замечаний уже в работе.

Олег Захаров. »У нас тротуарные бордюры практически установлены вровень с тротуарной плиткой. Вот это вызывает некоторые опасения. Мы немножко видоизменили данное примыкание на следующих — то, что мы сейчас заканчиваем. Те вопросы, которые сейчас проходили, будем поправлять", — рассказывает замруководителя департамента градостроительства г. о. Самара

К 20 мая строители планируют завершить все работы. Начало купального сезона горожане должны встретить на полностью доделанной, красивой и удобной для граждан разных возрастов и возможностей набережной.