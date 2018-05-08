Брошенный автомобиль вывезли из Яхромского проезда

Ранее о возникшей проблеме стало известно из сообщения местной жительницы, оставленного на портале «Наш город».

«Сообщаю, что указанное в обращении транспортное средство перемещено на специализированную стоянку ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги САО», — говорится в официальном ответе москвичке от главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля , опубликованном на портале.

Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (мю)