Брошенный автомобиль вывезли из Яхромского проезда 

Ранее о возникшей проблеме стало известно из сообщения местной жительницы, оставленного на портале «Наш город».
«Сообщаю, что указанное в обращении транспортное средство перемещено на специализированную стоянку ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги САО», — говорится в официальном ответе москвичке от главы управы района Восточное Дегунино Виктора Коля, опубликованном на портале.
Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (мю)