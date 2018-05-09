Ещё
«Бессмертный полк» объединил почти 600 тысяч человек на Кубани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России

«Бессмертный полк» объединил почти 600 тысяч человек на Кубани 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
«Бессмертный полк» собрал более 580 тысяч человек. В праздничном шествии приняли участие более 100 тысяч жителей города. 70 волонтеров пронесли копию Знамени Победы, сообщила администрация Краснодарского края.
Акция в краевой столице прошла уже в шестой раз.
«Бессмертный полк» — народная часть Парада Победы. Впервые мероприятие состоялось в Томске в 2007 году. С тех пор масштабы акции лишь росли. Прошлогодняя стала самой массовой — в ней участвовало более 12 миллионов россиян», — пресс-служба администрация Краснодарского края.
«Бессмертный полк» уже вышел за пределы России. Он проходит в таких странах, как Германия, Чехия, США, Великобритания и других.
На Параде Победы в Краснодаре собралось около 2,5 тысяч человек. На торжество пришли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава края Евгений Первышов.
360tv.ru: последние новости
Министр обороны России распорядился об артиллерийском салюте в День Победы «Новосибирский колхозник» Т‐34 прошел по центральной улице Новосибирска Саудовские ПВО отразили ракетный обстрел Эр‐Рияда
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану238
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»31
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде393
Путин спас ветерана на параде Победы529
Порошенко подписал «капитуляцию Германии»69
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение