Около 20 млн записей из Центрального архива Минобороны появилось в базе «Память народа»

"К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне портал Минобороны России «Память народа» пополнился данными из Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) и из картотеки ранений филиала ЦАМО РФ (военно-медицинских документов, г. Санкт-Петербург ). Около 20 млн новых записей о местах службы, награждениях и потерях уже доступны для пользователей сети интернет", — сообщили в пресс-службе Департамента.

Отмечается, что на портал «Память народа» было загружено около 1 млн записей о погибших участниках войны, 17 млн записей из документов, содержащих информацию о местах службы, и 1,3 млн записей о награждениях. Сейчас на портале находится более 425 тыс. документов армий и фронтов о 216 боевых операциях.

Портал «Память народа» представляет собой единую точку доступа ко всем ранее оцифрованным Минобороны документам Великой Отечественной войны, страницам архивных документов с именной информацией, подлинным картам и схемам боевых действий.

Портал «Память народа» создан Минобороны РФ по решению Российского оргкомитета «Победа».