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Около 20 млн записей из Центрального архива Минобороны появилось в базе «Память народа»
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Около 20 млн записей из Центрального архива Минобороны появилось в базе «Память народа» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министерство обороны России внесло ко Дню Победы около 20 млн новых записей в базу данных интернет-портала «Память народа», сообщил во вторник Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне портал Минобороны России «Память народа» пополнился данными из Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) и из картотеки ранений филиала ЦАМО РФ (военно-медицинских документов, г. Санкт-Петербург). Около 20 млн новых записей о местах службы, награждениях и потерях уже доступны для пользователей сети интернет", — сообщили в пресс-службе Департамента.
Отмечается, что на портал «Память народа» было загружено около 1 млн записей о погибших участниках войны, 17 млн записей из документов, содержащих информацию о местах службы, и 1,3 млн записей о награждениях. Сейчас на портале находится более 425 тыс. документов армий и фронтов о 216 боевых операциях.
Портал «Память народа» представляет собой единую точку доступа ко всем ранее оцифрованным Минобороны документам Великой Отечественной войны, страницам архивных документов с именной информацией, подлинным картам и схемам боевых действий.
Портал «Память народа» создан Минобороны РФ по решению Российского оргкомитета «Победа».
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