Политические и деловые круги Австралии проявили интерес к Китайской международной импортной ярмарке

Мельбурн, 8 мая / Синьхуа / — Во втором по величине австралийском городе Мельбурн сегодня состолись Торгово-экономический форум по случаю 40-летия проведения Китаем политики реформ и открытости, а также презентация 1-й Китайской международной импортной ярмарки. Посетившие эти мероприятия представители политических и деловых кругов Австралии продемонстрировали крайне большой интерес к ярмарке.

Глава отдела приглашения экспонентов в администрации Китайской международной импортной ярмарки Фан Хао подробно рассказал о конфигурации площадки проведения выставки и подвижках в приглашении участников. По его словам, сейчас у глобальных предприятий нарастает энтузиазм к участию в ярмарке, заявки на участие подали уже более 1700 предприятий из свыше 120 стран и районов. Как ожидается, ярмарку за время проведения посетят 150 тыс. международных и китайских закупщиков.

Фан Хао сообщил, что в настоящее время уже свыше 60 стран, включая Австралию, подали заявки на демонстрацию своих специфических товаров и услуг в комплексной выставочной зоне национальной торговли и инвестиций. Помимо этого, на данный момент заявки на участие в ярмарке подали уже более 100 австралийских предприятий, большинство из них представляют продуктовую и сельскохозяйственную отрасли. По прогнозу Австралийской торговой комиссии, окончательное число участвующих в ярмарке предприятий Австралии достигнет 400.

Данная презентация проводилась партнерами Китайской международной импортной ярмарки в Австралии — Китайской торговой палатой в Австралии /CCCA/ и Торгово-промышленным советом Китая в Австралии /ACBC/, ее посетили около 200 представителей политических и деловых кругов Австралии. —0—