Рейтинг самых влиятельных людей по версии Forbes пополнился 17 новыми лицами

Ежегодный рейтинг самых влиятельных людей по версии Forbes в этом году пополнился 17 новыми лицами, сообщается на сайте журнала.

"В ежегодный рейтинг самых влиятельных людей по версии Forbes входят 75 человек — по одному на каждые 100 миллионов жителей Земли. В этом году в рейтинге 17 новых лиц. Среди них есть президенты, миллиардеры, главы политических и общественных организаций и руководители крупнейших компаний. Единственное сходство: их слова и действия влияют на множество людей, компаний — и даже на целые экономики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что единственный новичок, вошедший в первую десятку — наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, занявший восьмую строчку.