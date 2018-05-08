Венгерские оккупанты: что они творили на территории СССР во время войны

У советских граждан с этнической точки зрения было разное отношение к оккупантам-гитлеровцам. Представителей некоторых наций, чьи страны завоевал Гитлер и мобилизовал население призывного возраста воевать против СССР, на оккупированных советских территориях не боялись, если, конечно, те не отличались жестокостью по отношению к мирному населению и пленным красноармейцам.

Но оккупантов-мадьяр в воюющем Советском Союзе ненавидели люто. Потому что те регулярно давали повод к подобному отношению.

Венгрия стала профашистской задолго до нападения на Советский Союз. В тесной финансово-политической связке с гитлеровской Германией эта страна находилась до рокового июня 1941 года уже на протяжении нескольких лет. Однако формально Венгрияа считалась независимым от фашистов государством. И авианалет, обрушившийся на один из оккупированных венгерскими войсками городов в первые дни Великой Отечественной, формально послужил причиной объявления Венгрией войны СССР. Хотя до сих пор не выяснено, советские ли самолеты бомбили тогда словацкий Грешов.

К началу Великой Отечественной войны Венгрия имела три армии, отдельный корпус, в составе ее вооруженных сил были пехотные, моторизированные, егерские, кавалерийские и горнострелковые бригады, своя авиация (более 250 самолетов). В первые же месяцы после нападения Германии на СССР Венгрия влилась в эту войну всей своей боевой мощью.

Первой почувствовала активность мадьяр оккупированная Украина. Венгерская «оккупационная группа» до конца 1941 года в рьяной борьбе с партизанами уничтожила несколько таких подразделений. В частности, соединение, которым командовал генерал Орленко. По данным венгров, им удалось убить тогда орядка тысячи «бандитов».

Мадьяры вырезали, убивали и отнимали

«Венгерские холуи», как их называли в советских донесениях, зверствовали повсеместно. 1942 год, Воронежская область . После освобождения многих воронежских сел красноармейцам открывалась такая картина: трупы пленных солдат и офицеров, изуродованных и зверски замученных мадьярами. Их кололи штыками, вырезали на телах звезды… Девушек и женщин венгры насиловали.

Аналогичная картина описывается в донесениях из Брянской области (1942 год). Жителей деревень, не успевших спрятаться (а от мадьяр предпочитали прятаться), венгерские солдаты расстреливали, насилие по отношению к женщинам для оккупантов там тоже было в порядке вещей. Венгры грабили мирное население, угоняли скот. Есть документальные свидетельства, того, что мадьяры живьем сжигали людей по подозрению в причастности к партизанам. Жертвы подобных зверств мадьяр исчислялись сотнями.

Летом 1942 года двумя венгерскими дивизиями вместе с немцами в результате карательной операции «Певчая птица» («Vogelsang»), было убито свыше тысячи партизан в брянских лесах, более 10 тысяч мирных жителей близлежайших сел и деревень оккупанты выселили. Названия последующих кровавых «зачисток», в которых участвовали венгры, были не менее поэтичными — «Zigeunerbaron» («Цыганский барон»), весна-лето 1942 года, Брянские и Курские области, «Nachbarhilfe» («Помощь по-соседски») — лето 1943 года, брянщина… Лишь при реализации «Цыганского барона» мадьяры уничтожили свыше 200 лагерей партизан, убили более полутора тысяч народных мстителей и столько же пленили.

Разбирали вплоть до 50-х годов

Военных преступлений, совершенных венгерскими соединениями в Великой Отечественной войне, было великое множество. Совершенно секретное правительственное постановление СССР, датированное 1950-м годом, дифференцировало процесс репатриации данных граждан, находившихся на тот момент в советских лагерях. С момента окончания войны, напомним, прошло пять лет.

На территории СССР на тот момент находились более 1200 венгров (в том числе, 13 генералов), которые официально были чисты в плане совершения военных преступлений. Но 355 венгров (из них 9 генералов) остались сидеть. Кроме того, свыше 150 находившихся к тому времени в советских лагерях мадьяр, согласно этому постановлению, должны были быть привлечены к уголовной ответственности за свои злодеяния.