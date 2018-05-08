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В Кузбассе разразился скандал из-за баннеров к 9 Мая
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В Кузбассе разразился скандал из-за баннеров к 9 Мая 

Авторадио 1 час назад
Фермер из поселка Тисуль Сергей Тарасов разместил на зданиях, которые ему принадлежат, два больших плаката на них крупным планом изображение собаки предпринимателя. Фотографии быстро распространились по Сети, и скандал вышел за пределы не только поселка, но и всей Кемеровской области. Многие пользователи выразили возмущение, а автора плакатов назвали «бессовестным человеком», который не уважает ветеранов. Глава поселка заявил, что тоже считает баннеры неуместными и уже «написал претензию». Однако автор плакатов, уехал за границу на чемпионат мира по хоккею, а снимать баннеры в его отсутствие нельзя, так как они являются его собственностью. Однако нашлись и те, кто встал на защиту фермера. Часть пользователей отметила, что ничего оскорбительного в этих баннерах не видит, а другие напомнили, что собаки тоже служили во время войны, спасли множество жизней и тоже являются символами Победы.
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