Ветераны высоко оценили Парад Победы в Москве

Командовавший парадом Олег Салюков отметил профессионализм российских военных авиаторов.

Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, командовавший парадом, заявил, что Парад Победы прошел без замечаний и заслужил высокую оценку ветеранов и верховного главнокомандующего.

— Судя по разговору с ветеранами, им все понравилось. Верховный главнокомандующий сказал, что все участники парада — молодцы. Это самая наивысшая оценка, мы к этому шли практически полгода, — рассказал журналистам Олег Салюков.

— То, что мы все сегодня видели — это верхняя часть айсберга нашей подготовки. Множество военнослужащих, военных полицейских и других специалистов были задействованы в организации и проведении всех мероприятий в День Победы. Сегодня мы говорим им спасибо, — сказал он.

Командовавший парадом также отметил профессионализм российских военных авиаторов, которые вылетели на парад с восьми разных аэродромов России

— Большая работа была проделана по синхронизации движения механизированной колонны. Это огромный труд, — заключил Олег Салюков.

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