Сократить ожидание в очереди к врачу призвана новая региональная концепция здравоохранения

На что в первую очередь обратить внимание в совершенствовании медицины на Вологодчине, обсудят вологжане. Публичные слушания по новой концепции развития здравоохранения пройдут 29 мая в Законодательном Собрании Вологодской области . Такое решение приняли областные депутаты на коллегии парламента.

Пятилетняя стратегия предполагает проработку медицинской логистики, которая позволит сократить время ожидания на 30% и сделать доступным медпомощь за счет развития новых форм: опорных и мобильных ФАПов, передвижных диагностических комплексов. Проработана кадровая составляющая на городском, районном и региональном уровнях. Концепция предусматривает ремонт лечебных учреждений, внедрение медицинских технологий, таких как малоинвазивные операции.

Концепция поможет снизить смертность от болезней системы кровообращения. В настоящее время необходимо уменьшить этот показатель на 19,7%. Одна из целей регионального здравоохранения также уменьшение числа онкологических заболеваний на 10,3%.

Андрей Луценко. «Сейчас нам необходимо пройти все стадии оценки новой концепции развития здравоохранения региона, обсудить ее с гражданами, принять и приступить к реализации», — сказал председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия»

С документом, разработанным региональным правительством, уже ознакомились депутаты Законодательного Собрания, члены Общественного совета при Департаменте здравоохранения, активисты регионального отделения ОНФ, представители Общественной палаты и Совета глав муниципальных образований.

Добавим, за 6 лет продолжительность жизни на Вологодчине выросла почти на 3 года до 71,3 лет, смертность снизилась до 14,4 случаев на 1000 человек. В 2012-2017 годах в регионе построено девять лечебных учреждений, 821,9 млн рублей направлено на приобретение медицинского оборудования, в медицинские учреждения области поставлено 180 единиц санитарного транспорта.