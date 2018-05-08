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Сократить ожидание в очереди к врачу призвана новая региональная концепция здравоохранения
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Сократить ожидание в очереди к врачу призвана новая региональная концепция здравоохранения 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
На что в первую очередь обратить внимание в совершенствовании медицины на Вологодчине, обсудят вологжане. Публичные слушания по новой концепции развития здравоохранения пройдут 29 мая в Законодательном Собрании Вологодской области. Такое решение приняли областные депутаты на коллегии парламента.
Пятилетняя стратегия предполагает проработку медицинской логистики, которая позволит сократить время ожидания на 30% и сделать доступным медпомощь за счет развития новых форм: опорных и мобильных ФАПов, передвижных диагностических комплексов. Проработана кадровая составляющая на городском, районном и региональном уровнях. Концепция предусматривает ремонт лечебных учреждений, внедрение медицинских технологий, таких как малоинвазивные операции.
Концепция поможет снизить смертность от болезней системы кровообращения. В настоящее время необходимо уменьшить этот показатель на 19,7%. Одна из целей регионального здравоохранения также уменьшение числа онкологических заболеваний на 10,3%.
«Сейчас нам необходимо пройти все стадии оценки новой концепции развития здравоохранения региона, обсудить ее с гражданами, принять и приступить к реализации», — сказал председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.
С документом, разработанным региональным правительством, уже ознакомились депутаты Законодательного Собрания, члены Общественного совета при Департаменте здравоохранения, активисты регионального отделения ОНФ, представители Общественной палаты и Совета глав муниципальных образований.
Добавим, за 6 лет продолжительность жизни на Вологодчине выросла почти на 3 года до 71,3 лет, смертность снизилась до 14,4 случаев на 1000 человек. В 2012-2017 годах в регионе построено девять лечебных учреждений, 821,9 млн рублей направлено на приобретение медицинского оборудования, в медицинские учреждения области поставлено 180 единиц санитарного транспорта.
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