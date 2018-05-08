В российской глубинке продолжат открывать точки доступа по технологии Wi-Fi

Этим занимается «Ростелеком».

В 2018 году «Ростелеком» построит 22 точки доступа по технологии Wi-Fi в удаленных сельских населенных пунктах Архангельской области

Точки Wi-Fi заработают в Онежском (Большой Бор, Глазаниха, Золотуха, Ковкула, Маложма, Унежма, Усть-Кожа, Шаста, Шомокша), Лешуконском (Ценогора), Каргопольском (Кречетово, Ватамановская, Семеновская, Ильино, Ширяиха, Патровская), Вельском (Шунема, Хозьмино), Ленском (Козьмино) и Устьянском районах (Бережная Шангальского сельского поселения, Бережная Бестужевского сельского поселения). Для организации точек доступа будет проложено 748 км волоконно-оптических линий связи. При этом пользователи получат возможность сменить канал на Wi-Fi.

Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин отметил: «Более 220 км линий связи мы будем прокладывать в Арктической зоне, а именно в Онежском районе. Уже сейчас по всем точкам мы начали подготовительные работы — разрабатываем трассы и получаем необходимые согласования. Прокладка линий связи будет проходить в сложных условиях — это и болотистая местность, и множество водных преград. Строительство линий связи начнется, как только позволят погодные условия и оттает почва. Мы уверены, что довольно сложный план 2018 года мы выполним в полном объёме».

С начала реализации федеральной программы в 2015 году, услуга доступа в интернет в Архангельской области и Ненецком автономном округе организована в 64-х сельских населенных пунктах. Стабильность работы и исправность оборудования точек доступа контролируется посредством круглосуточного мониторинга. Всего на территории Архангельской области будет организовано 143 точки доступа в интернет.

Точка доступа — это железобетонная опора высотой несколько метров, на которую закреплены климатический шкаф и необходимое оборудование: Ethernet-коммутатор, роутер Wi-Fi и антенны. Доступ в интернет обеспечивается по технологии Wi-Fi с радиусом охвата территории до 100 метров и со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с.

Для подключения к сети жителям населенных пунктов необходимо иметь мобильное устройство с поддержкой функции Wi-Fi. С августа 2017 года услуга доступа в интернет в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах предоставляется бесплатно.

«Ростелеком» осуществляет реализацию программы по устранению цифрового неравенства в рамках 10-летнего государственного контракта с Федеральным агентством связи об оказании универсальных услуг связи от 13 мая 2014 года №УУС-01/2014.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» запускает коробочные решения мобильного интернета для малого и среднего бизнеса. В комплект «Интернет для бизнеса» входит: 4G/Wi-Fi роутер или модем с поддержкой высокоскоростного интернета до 100 Мбит/с в любой точке страны. Стоимость подключения комплекта всего 1 рубль. Ежемесячная абонентская плата от 750 рублей.

Для предпринимателей будет доступно быстрое обеспечение интернетом своего офисного пространства, склада или разъездного сотрудника для организации мобильного офиса в любом месте за 5 минут.