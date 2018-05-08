В Академическом районе организовали праздник для ветеранов

Сегодня. 8 мая, в «Ветеранском дворике» Академического района состоялось праздничное районное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.

«Для жителей был организован праздничный концерт с поздравлением и чествованием заслуженных ветеранов Академического района» — рассказала на своей странице в социальной сети Фейсбук глава управы Академического района Эльвира Шигабетдинова

В адрес приглашенных ветеранов прозвучало много теплых слов и искренних пожеланий. Ветераны и другие гости праздника тепло принимали выступающих перед ними артистов и ребят. Напомним. что «Ветеранский дворик» находится по адресу: ул. Кедрова, д. 4 — 6.

Также сегодня в нашем районе прошла замечательная патриотическая акция «Мы Вас помним!», — возложение цветов к памятным местам района.