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В Академическом районе организовали праздник для ветеранов
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В Академическом районе организовали праздник для ветеранов 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Сегодня. 8 мая, в «Ветеранском дворике» Академического района состоялось праздничное районное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.
«Для жителей был организован праздничный концерт с поздравлением и чествованием заслуженных ветеранов Академического района» — рассказала на своей странице в социальной сети Фейсбук глава управы Академического района Эльвира Шигабетдинова.
В адрес приглашенных ветеранов прозвучало много теплых слов и искренних пожеланий. Ветераны и другие гости праздника тепло принимали выступающих перед ними артистов и ребят. Напомним. что «Ветеранский дворик» находится по адресу: ул. Кедрова, д. 4 — 6.
Также сегодня в нашем районе прошла замечательная патриотическая акция «Мы Вас помним!», — возложение цветов к памятным местам района.
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