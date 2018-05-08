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Штаты ввели новые санкции против российского поставщика оружия
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Штаты ввели новые санкции против российского поставщика оружия 

Вести.Ru 55 минут назад
США вводят очередные санкции против российского "Рособоронэкспорта". Штаты уверены, что компания поставляет оружие в Северную Корею, Иран и Сирию в обход запрета, который установил сам Вашингтон. Теперь никакие американские ведомства или частные структуры не могут покупать у «Рособоронэкспорта» материалы, технологии, услуги, и, конечно, само оружие и боеприпасы к нему, сообщает агентство ТАСС.
Срок действия санкций — 2 года. Однако нынешний госсекретарь Майк Помпео может их отменить. Что интересно, Штаты продолжат покупать вертолеты Ми-17 для вооруженных сил Афганистана, а Россия все также будет их обслуживать и поставлять комплектующие. Не попали под запрет и поставки цифровых фотокамер, которые используются в договоре об открытом небе.
Санкции против «Рособоронэкпорта» США вводят достаточно регулярно, причем обычно не предоставляя каких-то конкретных доказательств. Что, впрочем, не мешает компании удерживать лидирующие позиции на мировом рынке оружия. Только за прошлый год было заключено более тысячи оружейных контрактов. Общий портфель заказов на российскую оборонную продукцию составляет 45 миллиардов долларов. А всего в 2017 году Россия поставила за рубеж оборонной продукции на сумму более 15 миллиардов долларов.
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