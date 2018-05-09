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В Ростовской области открыли памятный знак «Азов — город воинской доблести»
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В Ростовской области открыли памятный знак «Азов — город воинской доблести» 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев открыл в городе Азов памятный знак «Азов — город воинской доблести», сообщает правительство региона.
Азов — первый муниципалитет в донском регионе, удостоенный титула города воинской доблести. Звание было учреждено в прошлом году по решению губернатора региона. В церемонии открытия памятного знака приняли участие ветераны, школьники, представители казачества и духовенства.
"Один из старейших населенных пунктов донской земли — Азов — много раз становился театром военных действий. Не уронили чести и воинской славы предков азовчане и в годы Великой Отечественной… Верим, что память о мужестве нашего народа будет сохраняться молодым поколением", — сказал Голубев.
Азов был освобожден 7 февраля 1943 года, это позволило превратить его в плацдарм для броска советских войск через дельту Дона и в итоге сломить фашистский натиск. Во время Великой Отечественной войны Приазовье потеряло каждого третьего жителя.
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