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Стелу «Город воинской доблести» открыли на Дону
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Стелу «Город воинской доблести» открыли на Дону 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 8 мая, накануне священного праздника, в Ростовской области тождественно открыли бронзовый памятник павшим во время Великой Отечественной войны. Стела «Город воинской доблести» установлена в Азове в центральном сквере. Памятный знак сделан из бетона и бронзы.
Памятник виден из окна квартиры единственного из живущих в городе освободителей Азова — 95-летнего ветерана Николая Неживенко.
— Азов — первый муниципалитет в донском регионе, удостоенный титула «Города воинской доблести». Звание было учреждено в прошлом году, — рассказали в пресс-службе областного правительства.
На церемонии открытия присутствовали ветераны, школьники, представители власти.
Азов был освобожден от фашистов 7 февраля 1943 года, это позволило превратить его в плацдарм для броска советских войск через дельту Дона и в конечном итоге сломить фашистский натиск, напомнил губернатор события военных лет. 17 азовчан стали Героями Советского Союза, пять — кавалерами орденов Славы. Во время Великой Отечественной войны Приазовье потеряло каждого третьего человека.
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