В Израиле впервые прошел парад в честь 9 мая

В память о Великой Победе. В Израиле впервые прошел парад, посвященный 9 мая. Закон о том, чтобы на государственном уровне отмечать годовщину разгрома нацистов, в стране приняли меньше года назад, напоминает корреспондент телеканала «МИР 24» Родион Мариничев.

Парад победы площадь перед зданием Кнессета принимает впервые. В строю — 420 ветеранов. Почти все в прошлом — бойцы Красной армии. Полмиллиона евреев сражались с фашизмом на стороне Советского Союза. С фронта не вернулись 200 тысяч. За шесть лет, а именно столько длилась Вторая мировая война, еврейский народ потерял половину. Большую часть уничтожили в концлагерях, газовых камерах и гетто. Гитлер планировал решить еврейский вопрос окончательно. Так что для евреев победа над фашизмом была залогом существования нации.

«Нас лишили движимого и недвижимого имущества, человеческих прав, запретили общаться с местным населением, даже с друзьями, не евреями. Выйти можно было из гетто только по пропуску. А пропуски евреям не давали», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Тамаркин. Узнику ляднянского гетто Вячеславу Тамаркину помогло чудо — он сбежал из гетто перед самым расстрелом.

В фойе Кнессета, в Иерусалим , из Москвы экспозицию привезли. В ней воспоминания и предметы быта тех, кто смог пережить Холокост. «Цель нашей выставки — показать, какие именно населенные пункты были освобождены. Первое гетто Красная армия освободила в конце декабря 1941-го. Один из освободителей гетто Ильино — майор Костин. Он освобождал своих родителей, которые стояли на льду и ждали расстрела», — рассказывает директор научно-просветительского центра «Холокост» Илья Альтман. О той войне они поют в Иерусалиме, а вспоминают Москву, Смоленск, Ленинград … Можно сменить страну, но прошлое уже не стереть. «В Израиле до организации Союза ветеранов в основном считали, что победила Америка и Англия . В 1977 году образовался Союз ветеранов, и мы принесли понимание того, что именно Красная армия сыграла самую важную роль в победе над фашизмом», — отметила жительница блокадного Ленинграда, ветеран Великой отечественной войны Елена Пейрик.

Торжественное заседание Кнессета сегодня было посвящено Дню Победы. Тому самому, во многом благодаря которому Израиль и еврейский народ вообще существуют.

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