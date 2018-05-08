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Девушка вдохнула порошок и угодила в прямой эфир
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Девушка вдохнула порошок и угодила в прямой эфир 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В кадр новостного выпуска румынского телеканала Pro Tv попала девушка, нюхающая порошок через небольшую трубку. Инцидент произошел в начале мая во время репортажа с пляжной вечеринки на курорте Мамая. Видеозапись распространил пользователь Facebook из Бухареста Разван Балан (Razvan Balan).
Он опубликовал на своей странице фрагмент эфира, сопроводив его комментарием: «Как кайфануть в прайм-тайм первого мая». Указав точный тайминг, пользователь добавил: «Поздравляю оператора». Запись посмотрели почти два миллиона человек.
Румынский новостной ресурс Pagina de media отметил, что позднее этот репортаж был удален из архива телеканала, доступного на официальном сайте.
После этого местная полиция провела рейды во время пляжных фестивалей 30 апреля и 1 мая. Новостной портал Stiripesurse сообщил о задержании 11 человек в возрасте от 22 до 37 лет. При виде стражей порядка молодые люди начали нервничать и попытались скрыться. Тем не менее, их задержали. При них обнаружили несколько герметичных конвертов с наркотическими веществами.
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