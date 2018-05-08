Волгоградские следователи почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне 

В канун празднования Дня Победы сотрудники Волгоградского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК РФ почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Коллектив возложил цветы и почтил тех, кого с нами уже нет минутой молчания.
— Отдавая дань уважения и глубокой признательности героям, павшим на полях сражений за свободу и независимость нашей Родины, ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла, следователи и руководство возложили цветы к мемориалу «Скорбь матери» и к вечному огню в «Зале воинской славы» на Мамаевом Кургане, — рассказал РИА34 руководитель Волгоградского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК РФ Игорь Ещенко. — Прошло 73 года со дня окончания войны. Но мы всегда будем помнить о подвиге людей, благодаря которым сегодня над нашими головами мирное небо.