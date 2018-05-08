Волгоградские следователи почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне

В канун празднования Дня Победы сотрудники Волгоградского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК РФ почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Коллектив возложил цветы и почтил тех, кого с нами уже нет минутой молчания.