Билл Гейтс сознался в своем восхищении успехами Apple

«Позиции технологических корпораций по части зарабатывания денег сегодня невероятно сильны, но Apple опережает их все», — подчеркнул Гейтс. Услышать подобное от человека, который на протяжении нескольких десятилетий возглавлял корпорацию, идеологически непохожую на Apple, дорогого стоит. Выходит, Кук все делает правильно.

Гейтс одобрил идею Уоррена Баффетта нарастить долю акций Apple Inc., которые испытали значительный подъем после отчетной конференции за второй финансовый квартал. Решение легендарного инвестора докупить 75 миллионов ценных бумаг не выглядит как спекуляция, Баффетт хорошо подумал перед покупкой, уверен Гейтс.

Ранее принципиально схожее заявление сделали представители Microsoft, объявившие о конце идеологической войны с Apple. Для Microsoft гораздо выгоднее видеть в Apple партнера по продвижению фирменной продукции, чем стратегического врага, борьба с которым не выгодна ни самой компании, ни ее клиентам.

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