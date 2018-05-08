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Билл Гейтс сознался в своем восхищении успехами Apple
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Билл Гейтс сознался в своем восхищении успехами Apple 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Apple — потрясающая компания, непохожая на все остальные. С таким заявлением выступил извечный «спарринг-партнер» Стива Джобса и основатель Microsoft — Билл Гейтс. По его словам, Apple сегодня является неоспоримым лидером не только в области развития высоких технологий, но и — что немаловажно — зарабатывания денег.
«Позиции технологических корпораций по части зарабатывания денег сегодня невероятно сильны, но Apple опережает их все», — подчеркнул Гейтс. Услышать подобное от человека, который на протяжении нескольких десятилетий возглавлял корпорацию, идеологически непохожую на Apple, дорогого стоит. Выходит, Кук все делает правильно.
Гейтс одобрил идею Уоррена Баффетта нарастить долю акций Apple Inc., которые испытали значительный подъем после отчетной конференции за второй финансовый квартал. Решение легендарного инвестора докупить 75 миллионов ценных бумаг не выглядит как спекуляция, Баффетт хорошо подумал перед покупкой, уверен Гейтс.
Ранее принципиально схожее заявление сделали представители Microsoft, объявившие о конце идеологической войны с Apple. Для Microsoft гораздо выгоднее видеть в Apple партнера по продвижению фирменной продукции, чем стратегического врага, борьба с которым не выгодна ни самой компании, ни ее клиентам.
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