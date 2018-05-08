Неизвестные фотографии бункера Гитлера, сделанные в апреле 1945-го

В апреле 1945 года Красная армия вела жестокие бои на улицах Берлина, метр за метром покоряя столицу Рейха. Было очевидно, кто выиграет войну в Европе.

В боях за столицу погибли сотни тысяч, включая никем точно не учтенные жертвы среди мирного населения. Бессчетное множество людей осталось без крыши над головой. Но конец Третьего рейха наступил 30 апреля 1945 года со смертью двух людей: Адольфа Гитлера и Евы Браун

Вскоре после завершения двухнедельной осады в Берлин приехал 33-летний фотограф LIFE Уильям Вандайверт. В данной подборке — его не публиковавшиеся ранее фото из бункера Гитлера и разрушенного Берлина.

1. Обервальштрассе, центр Берлина. Здесь весной 1945-го шли самые жестокие бои. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) 2. Вандайверт был первым западным фотографом, получившим доступ в Фюрербункер Гитлера. Некоторые фотографии, сделанные им, были опубликованы LIFE в июле 1945-го, но большинство снимков из данной подборки не публиковались никогда. На фото: одно из помещений в командном бункере, сожженном отступающими немцами и очищенном от уцелевших ценностей наступавшими красноармейцами. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) 3. Картина XVI века, увезенная немцами из музея в Милане . Вандайверт писал об этом в редакцию: «Приходилось фотографировать в темноте, используя для освещения одну свечу, — света в помещениях не было. Наша группа опередила всех остальных, пришедших только сорок минут спустя». (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) 4. Первая из 20 страниц записей Вандайверта, сделанных для редакции в Нью-Йорке . Фотограф описывал не только кадры, отснятые на каждой пленке, но и настроение и атмосферу в бункере Гитлера и Рейхсканцелярии («Вид на Канцелярию… она разбомблена, сожжена и расстреляна к чертовой матери»). (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) 5. Освещая темные коридоры свечами, корреспонденты обследуют диван, покрытый пятнами крови. Вандайверт пишет: «Фотографии корреспондентов, рассматривающих диван, на котором застрелились Гитлер и Ева Браун. Ева сидела у дальнего края, а Гитлер — посередине. Потом Гитлер упал на пол». Это оказалось правдой только наполовину. Историки уверены, что Ева Браун покончила с собой при помощи цианида, а не пистолета, так что кровь на диване не была кровью Евы. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) 6. Корреспондент Перси Кнаут изучает грязь и обломки на дне траншеи в саду Рейхсканцелярии, где, как считают, после самоубийства были сожжены тела Гитлера и Евы Браун. Записи Вандайверта: «Раздолбанная кормушка для птиц на дереве… такие были развешаны повсюду в Берхтесгадене (усадьба Гитлера в Баварских Альпах). Наверное, много для него значили». (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) 7. Знаменитая «мертвая голова» — эмблема СС — еле видна под слоем плесени. Фуражка лежит на полу бункера, залитом водой. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) 8. Фраза «насилие и мародерство» звучит по-средневековому, но отлично описывает действия советских войск в завоеванном Берлине. Глупо это отрицать, потому что ни одна армия в истории войн не была полностью безгрешной в этом смысле. Неудивительно, что советские войска очистили бункер от того, что немцы не унесли с собой и не сожгли при отступлении. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) 9. Вандайверт пишет: «Почти все знаменитые здания Берлина лежат в руинах. В центре города солдаты могли пройти по несколько кварталов и не встретить ни одной живой души, чувствуя только запах смерти». На фото: вид разбомбленного района Шенеберг в Берлине. С августа 1940 по март 1945 года американские, британские и советские бомбардировщики совершили в общей сложности более 350 авианалетов на город. Погибли десятки тысяч мирных жителей. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) 10. Войска Союзников (британские, американские, французские и советские) получили контроль над Берлином, но это отнюдь не означает, что они почивали на лаврах. Велась тяжелая работа по восстановлению порядка в разрушенном городе. На плечи солдат, которые хотели вернуться домой, свалились беды целого народа. На фото: рядовой первого класса Дуглас Пейдж в берлинском Дворце спорта стоит на месте, где обычно выступал со своими речами Гитлер. Здание было уничтожено во время бомбардировки 30 января 1944 года. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) 11. Советские солдаты и неизвестный гражданский двигают огромного орла, висевшего раньше над входом в Рейхсканцелярию. Вандайверт: «Его грузили на машину, чтобы увезти в качестве трофея». (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) 12. Колонны у входа в Рейхсканцелярию и вся нижняя часть здания исписана именами погибших и выживших, которые, подобно всем воинам во все времена, хотели посрамить врага, почтить павших товарищей или просто засвидетельствовать: «Я был здесь. Я выжил». (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) 13. Разбитый глобус и бюст Гитлера среди обломков перед Рейхсканцелярией. Эта картина как нельзя лучше иллюстрирует состояние Берлина в апреле 1945 года накануне Потсдамской конференции. Как раз в это время в городе все популярнее становилась песня Berlin Kommt Wieder («Берлин вернется»). И ее считали «опасной» не столько из-за текста, сколько из-за того, как берлинцы пели ее. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures)

14. Уильям Вандайверт снимал для LIFE с конца 1930-х до 1948-го. В 1947-м он совместно с Робертом Капой, Анри Картье-Брессоном и Дэвидом Сеймуром создал агентство Magnum Photos (где проработал всего год). Вандайверт умер в 1992 году.