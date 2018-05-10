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Родители обучающихся одной из частных школ Архангельска просят у президента РФ защиты от РПЦ
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Родители обучающихся одной из частных школ Архангельска просят у президента РФ защиты от РПЦ 

Навигатор образования 1 час назад
Фото: Навигатор образования
На сайте Change.org появилась петиция от родителей частной школы Архангельска «Ксения», в которой они обращаются к президенту России Владимиру Путину с просьбой наложить мораторий на право религиозных организаций получать в собственность здания, где располагаются учебные учреждения.
Частная школа «Ксения» / https://upload.wikimedia.org/
Как сообщает портал 29.ru., здание, в котором располагается школа, в 2016 году передали в собственность Архангельской епархии. По словам представителей Русской православной церкви (РПЦ), оно является постройкой XVIII века, объектом культурного наследия «Архиерейский дом — духовное училище», в связи с чем передано в руки РПЦ по закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной или госсобственности». Что же касается срока аренды здания у школы, то он истекает в июле 2018 году, а продление срока ещё на десять лет признано незаконным. Отмечается, что частное учебное заведение занимает историческое здание с 1992 года. Стоимость года обучения в «Ксении», по данным её официального сайта, составляет (в зависимости от класса) от 94500 до 111600 рублей. Проще всего забрать у детей … готовое здание в отличном состоянии, не думая о ценностях и подрастающем поколении, показывая отрицательный пример, как можно все отобрать в одно мгновение, минуя нравственные принципы, ради достижения своих алчных целей», — отмечают авторы документа. Представители же епархии сообщили, что в упомянутом здании с нового учебного года предполагается открыть новую общеобразовательную школу при поддержке городской администрации и Минобразования Архангельской области.
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