Высшую награду Карачаево-Черкесии получили в День Победы 18 фронтовиков

ЧЕРКЕССК , 9 мая. / ТАСС /. Восемнадцать участников Великой Отечественной войны, проживающих в Карачаево-Черкесии , в День Победы получили высшую награду республики — орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Награды вручил глава региона Рашид Темрезов на торжественном приеме в честь ветеранов, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Каждый из вас, здесь присутствующих, внес неоценимый вклад в эту Великую Победу и в становление нашей Родины — России . Я хочу искренне поблагодарить вас за это от лица всех жителей республики. Вы — поколение победителей, и ваш героический подвиг — большой пример мужества и патриотизма для нас", — сказал Темрезов.

Болгарии, В числе награжденных — Клавдия Фенева, которая ушла на фронт будучи ученицей 9 класса и воевала в составе зенитно— пулеметного полка, состоявшего из молодых девушек, связист Умар Мазов, воевавший на пяти фронтах: Воронежском, Белорусском, Прибалтийском, Украинском первом и втором. Высшую награду республики получил также танкист Якуб Карасов, участвовавший в освобождении Румынии Венгрии , Югославии, Австрии , Чехословакии.

Орден был учрежден указом главы КЧР. В соответствии с положением, награду получают «за особо выдающиеся заслуги перед республикой, ее народом», «за отвагу и мужество при выполнении гражданского, служебного и воинского долга», а также люди, достигшие «исключительно высоких результатов в трудовой деятельности, получившие уважение, известность и признание у жителей республики». Орден можно получить не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности. Впервые высшую государственную награду Карачаево-Черкесии вручали 12 июня 2015 года.