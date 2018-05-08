Глава КЧР вручил высшую награду республики столетнему ветерану ВОВ

Темрезов также передал юбиляру поздравление от президента России.

"Сейчас у аксакала 16 внуков и 16 правнуков. И самый большой семейный праздник — это День Победы. 100-летний юбилей ветеран будет праздновать именно в этот день. Девятого мая в доме Хубиева соберется за одним столом весь его род. Юбилейный праздник будет особенно торжественным. У таких людей учатся тому, как надо относиться к родной земле и своей стране", — привели в пресс-службе слова главы КЧР.

За плечами Мустафы Хубиева — учеба в военно-морском авиационном училище в Ейске, затем в годы Великой Отечественной войны он служил в 5-м гвардейском минно-торпедном авиационном полку ВВС Черноморского флота. Прошел всю войну. За доблесть и мужество награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

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