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Глава КЧР вручил высшую награду республики столетнему ветерану ВОВ
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Глава КЧР вручил высшую награду республики столетнему ветерану ВОВ 

РИА Новости 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 8 мая — РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Карачаево-Черкесии Мустафа Хубиев в канун Дня Победы удостоен высшей государственной награды республики — ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой»; награду юбиляру вручил глава КЧР Рашид Темрезов, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.
Темрезов также передал юбиляру поздравление от президента России.
"Сейчас у аксакала 16 внуков и 16 правнуков. И самый большой семейный праздник — это День Победы. 100-летний юбилей ветеран будет праздновать именно в этот день. Девятого мая в доме Хубиева соберется за одним столом весь его род. Юбилейный праздник будет особенно торжественным. У таких людей учатся тому, как надо относиться к родной земле и своей стране", — привели в пресс-службе слова главы КЧР.
За плечами Мустафы Хубиева — учеба в военно-морском авиационном училище в Ейске, затем в годы Великой Отечественной войны он служил в 5-м гвардейском минно-торпедном авиационном полку ВВС Черноморского флота. Прошел всю войну. За доблесть и мужество награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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