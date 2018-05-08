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16-летняя девушка пропала в Петрозаводске (фото)
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16-летняя девушка пропала в Петрозаводске (фото) 

Карельские вести 1 час назад
Уже двое суток о местонахождении пропавшей нет никакой информации.
Полицией Петрозаводска разыскивается Татьяна Везина, 2002 года рождения. 6 мая в 13 часов она ушла из дома по улице Кондопожской, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Приметы: на вид 16 лет, рост 170 см., плотного телосложения, глаза карие, волосы русые до плеч убраны в «хвост».
Была одета: джинсы черные, кроссовки черного цвета, черная кофта.
Ранее неоднократно уходила из дома.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Татьяны или видел ее, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8-953-547-34-64, 8 (8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного — 102).
По материалам: ptzgovorit.ru
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