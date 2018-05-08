Жителям Восточного Дегунина помогут привести себя в форму к лету

В спортивно-досуговом центре «Вдохновение» на Дубнинской улице 14 мая пройдет фитнес-занятие для жителей Восточного Дегунина старшего возраста. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Зарядка включает в себя множество разных упражнений, в том числе работу со снарядами — палками, гантелями и мячами, — поделился сотрудник администрации.

Он также уточнил, что мастер-класс по фитнесу проведет тренер центра Ирина Кузнецова

Начало в 11.00. Занятие бесплатное.

Напомним, спортивно-досуговый центр «Вдохновение» располагается по адресу улица Дубнинская, дом 6а. (мю)