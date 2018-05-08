Силуанов держится за два стула

Российский фондовый рынок в целом без энтузиазма встретил перестановки в правительстве. Индексы Мосбиржи и РТС торговались во вторник в «красной зоне», доллар и евро — в небольшом плюсе. До инаугурации многие эксперты не исключали смены премьера. Назывались разные имена: Эльвира Набиуллина , Валентина Матвеенко и даже Алексей Кудрин . Однако премьер не поменялся, его кресло продолжит занимать, как и ранее, Дмитрий Медведев. Для экономики страны это означает, что политика правительства останется достаточно либеральной.

Между тем в самом кабмине произошли интересные перестановки. Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Антона Силуанова в качестве первого заместителя главы правительства. Он сменил в 2011 году Алексея Кудрина на посту министра финансов. О том, как Силуанову удастся совмещать оба кресла и что приобретёт от этого финансовый блок правительства, рассказывает News.ru.

kremlin.ru Антон Силуанов — хороший исполнитель, но при этом он остается жёстким консерватором. Поэтому нестандартные и инновационные решения или реформы — это не его спутники. С одной стороны, именно консервативный подход позволяет удерживать дефицит бюджета в установленных рамках, с другой — наращивание доходов бюджета будет происходить за счёт непопулярных решений и роста внешних заимствований.

Напомним, что Силуанов долгие годы работал в кудринской команде. На момент ухода Кудрина, возгалвлявшего ведомство с 2000 года, финансы доверили именно Силуанову. Сам Кудрин рекомендовал кандидатуру Силуанова, считая, что тот при поддержке премьера справится с любыми вызовами. Силуанов — ветеран Минфина , работает там с 1992 года. Помимо основных своих обязанностей он также с прошлого года стал председателем набсовета второго по размерам российского банка — ВТБ

Отметим, что Силуанов всячески пытался избавить экономику от нефтяной зависимости и снизить административную нагрузку на бизнес. Ранее основная часть конъюнктурных доходов уходила на госрасходы, это создавало некую иллюзию благополучия. Но, по большому счёту, именно таким образом был спровоцирован кризис в бюджете. Благодаря новому бюджетному правилу зависимость курса рубля от нефтяных котировок заметно снизилась.

Global Look Press/Anton Belitsky

Кроме того, ведомство вело работу по формированию сбалансированности региональных бюджетов, сокращая тем самым долги регионов.

Крайне важной задачей для министерства было преодоление структурных ограничений. При достаточном количестве денег в бюджете эффективно ими распоряжаться не удавалось. Вылечить эту «болезнь» призваны были механизмы проектного управления.

Минфин Силуанова выступал за обеспечение равных конкурентных условий для предпринимательства. Можно вспомнить и расширение безналичных расчётов, внедрение ЕГАИС, маркировку товаров, рост собираемости налогов и в целом вывод российской экономики из тени. Также министр выступал за создание здоровой финансовой системы и многоуровневой банковской системы.

В новой должности Силуанову придётся решать как новые, так и старые проблемы, которые тянутся, порой, годами. Остаётся надеяться, что всё реализуемое и задуманное будет сделано. А самое главное, перемены к лучшему смогут увидеть граждане России

Михаил Грачёв, финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел»:

Представление Антона Силуанова на пост первого вице-премьера с сохранением за ним должности министра финансов не является чем-то новым в российской истории. Ранее, в 2000 году, в таком же формате работал Михаил Касьянов , а чуть позже — Алексей Кудрин. Правда, они не имели статуса первого вице-премьера. Наделение Антона Силуанова столь высокими полномочиями свидетельствует о двух обстоятельствах — таким же высоким уровнем доверия к нему и важности стоящих перед ним задач. Задачи прописаны в очередном майском указе президента Путина и потребуют недюжинных усилий всего правительства. Профессиональные качества Антона Силуанова в комментариях не нуждаются, поэтому есть все основания полагать, что его назначение на должность первого заместителя премьера с совмещением поста министра финансов — совершенно логично и оправдано. Ну а всё остальное покажет время. Цыплят по осени считают. До следующей осени осталось шесть лет.

Роман Блинов , руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр»:

Вопрос назначения господина Силуанова на пост первого заместителя главы правительства лично для меня — тайна за семью печатями. Разумнее было бы всё-таки не совмещать эти посты в кабинете министров, но тут, скорее всего, преследуется мысль о более тесном взаимодействии главы правительства с ключевыми ведомствами через симбиоз совмещения должностей. Как мы видим, в последние годы все попытки нашего экономического блока не слишком успешны и убедительны на фоне общемировых санкций в отношении нашей страны, и общий градус геополитического противостояния только набирает обороты. Кроме того, в условиях меняющейся общемировой монетарной политики в сторону ужесточения, не дай Бог грянет новый кризис, связанный с переоценкой активов. Как мы будем себя чувствовать на нашем берегу — многим экономистам и просто обывателям совершенно непонятно. А в силу уже всем привычного «принципа ручного управления государства» тут вообще очень много вопросов, как всё это будет работать в реальной жизни.

Назначение Антона Силуанова на такой пост удивляет. Впрочем, о возвышении говорить рано, скорее всего, господин Силуанов будет трудиться в поте лица, совмещая две должности. Но он не стратег. Можно напомнить, что фискальная политика при нём сводилась к раздаче денег из бюджета, а эффективным инструментом регулирования экономики она не была. Хотя большинство целей, на которые расходовались, например, средства Резервного фонда (почившего в бозе) были важными, но не самыми эффективными. При этом Силуанов и чиновники Минфина неоднократно выступали с непонятными народу налоговыми инициативами — то новый налог на самозанятых, то повышение НДФЛ, то повышение НДС. Положительных сторон для экономического роста от назначения Силуанова я не вижу.